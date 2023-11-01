Зачем, расхваливая китайские машины, Владимир Путин все же пересаживает чиновников на отечественные

Ведь модели АВТОВАЗа, УАЗа и даже Aurus явно уступают изделиям Mercedes, BMW, Audi, Toyota,Hyundai, Skoda и VW. А ведь именно авто всех этих марок прижились в чиновничьих гаражах разного уровня. При этом именно китайские конкуренты вполне способны заменить их по уровню качества, надежности и комфорта в отличие от «нашемарок». То есть Путину, по большому счету, надо было просто запретить госучреждениям покупать привычные им «бэхи» и «мерсы» по схеме параллельного импорта, переориентировав на машины, официально продающиеся в России, а не выкручивать руки, пересаживая на LADA Vesta и UAZ Patrot.

Тем более, что и тольяттинские, и ульяновские транспортные средства стопроцентно российскими назвать все-равно нельзя: доля импортных комплектующих в разных их моделях колеблются в диапазоне 30—50 процентов. И проценты эти сегодня — все те же китайские! А грядущая реанимация «Волги», как и уже воскрешенный «Москвич», целиком и полностью — опять же китайская история (как и Evolute, и локализованный у нас Haval). И вряд ли лидер нашей страны не понимает, что исполненный на кириллице шильдик на китайской машине в российскую ее ну никак не превращает…