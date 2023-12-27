Рассекречены технические характеристики отечественного электромобиля «Атом»

Как сообщает официальный Telegram-канал «Атома», отечественный электромобиль получит синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 205 л. с. и батарею емкостью 77 кВт⋅ч. Это обеспечит машине запас хода в 500 километров по циклу WLTC.

Литий-ионная батарея обещает выдержать 1000 циклов зарядки — к слову, быстрый режим с постоянным током позволит пополнить запас хода на 100 км пути всего за восемь минут. С нуля до 80% ее можно зарядить за полчаса. Есть у Atom и режим рекуперации, в котором электромотор работает как генератор.

Габариты электрокара составляют 3995x1780x1615 мм, радиус разворота — 4,9 метра, клиренс — 170 мм. Спереди у «Атома» стойки Макферсона, сзади — многорычажка, все тормоза — дисковые.

Кроме приборной панели на руле, обещан проекционный дисплей и набор электронных ассистентов. Бортовое оборудование будет работать на собственной операционной системе — Atom OS, которая позволит управлять некоторыми функциями электромобиля со смартфона.

Серийное производство «Атома» планируется начать в 2025 году.