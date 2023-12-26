Daihatsu Hijet по цене LADA Vesta: в Россию привезли партию новых «японцев»

Лучший автомобиль, как известно, это новый автомобиль, но с ними сейчас беда: транспортные средства в наличии стоят очень дорого. Два с половиной миллиона рублей — вот средняя цена за двузначную цифру на одометре. Однако древнее правило про ищущего, который находит, действует во все времена. И сейчас оно особенно актуально, потому что позволяет купить лучше и дешевле, чем показывают по телевизору. Надо только разобраться в вопросе и потратить немного времени на изучение различных предложений.

Намедни самая известная отечественная доска объявлений разродилась весьма любопытным предложением: в Россию завезли целую партию, внимание, новых японских кейкаров Daihatsu Hijet в минимальной комплектации, цена которых обозначена в 1 828 000 рублей. Машин, судя по фотографиям, несколько. На первый взгляд — дороговато за столь бедное оснащение, фактически, коммерческий транспорт, предназначенный для мелкой городской логистики. Но это только на первый взгляд.

Во-первых, авто уже растаможены и находятся в Подмосковье, то есть утильсбор и прочие поборы включены в стоимость. А у нас отныне 840 000 рублей придется уплатить государству, если везешь себе машину с привлечением любой конторы, и более 300 000 рублей за кейкар, объем мотора у которого всего 0,7 литра. Как у мотоцикла. Те единицы, что справятся с задачей без помощи, достойны размещения на всероссийской доске почета: пары сотен мест для фотографий, полагаю, будет достаточно.