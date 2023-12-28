Нашли подход: Hongqi похвасталась результатами первого года работы в России

Фото: globallookpress.com
Лидером продаж Hongqi на российском рынке в уходящем году стал седан H5, второе место занял кроссовер HS5, а на третьей ступени — флагманский электрический E-HS9. Что же касается дилерской сети бренда, то она насчитывает уже 20 центров в разных регионах страны.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба Hongqi, с мая нынешнего года старейший премиальный бренд китайской автомобильной индустрии сформировал дилерскую сеть в ключевых регионах России с привлечением тщательно отобранных и надежных партнеров. Автомобили не только нашли свою нишу в условиях жесткой конкуренции в сегменте, но и потеснили в нем ряд признанных авторитетов, гордится марка. Поставленные на стартовый период задачи были реализованы полностью — в течение года дилерам передали по заказам более 3300 машин, сформировали и наполнили склад запасных частей, наладили логистические цепочки.

В следующем году Hongqi намерен укреплять свои позиции в России — в частности, планируется расширить дилерскую сеть до 35—40 центров, тем самым значительно увеличив число регионов присутствия. В планах продаж — не менее 12 000 машин, причем среди них будут и новинки: Hongqi обещает представить новые поколения уже знакомых российскому рынку моделей.

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28 декабря 2023
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