Нашли подход: Hongqi похвасталась результатами первого года работы в России

Как сообщает пресс-служба Hongqi, с мая нынешнего года старейший премиальный бренд китайской автомобильной индустрии сформировал дилерскую сеть в ключевых регионах России с привлечением тщательно отобранных и надежных партнеров. Автомобили не только нашли свою нишу в условиях жесткой конкуренции в сегменте, но и потеснили в нем ряд признанных авторитетов, гордится марка. Поставленные на стартовый период задачи были реализованы полностью — в течение года дилерам передали по заказам более 3300 машин, сформировали и наполнили склад запасных частей, наладили логистические цепочки.

В следующем году Hongqi намерен укреплять свои позиции в России — в частности, планируется расширить дилерскую сеть до 35—40 центров, тем самым значительно увеличив число регионов присутствия. В планах продаж — не менее 12 000 машин, причем среди них будут и новинки: Hongqi обещает представить новые поколения уже знакомых российскому рынку моделей.