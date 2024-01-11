Названы самые продаваемые в России кроссоверы и внедорожники

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании «ППК» и с учетом собственной сегментации, по итогам прошлого года в России было продано 55 550 автомобилей Haval Jolion. Второе место по популярности в сегменте кроссоверов и внедорожников заняла LADA Niva Travel с показателем 46 896 машин — в 2,4 раза выше результата 2022 года. Третья строчка рейтинга — у китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max, нашедшего 41 057 покупателей.

На четвертом месте — внедорожник LADA Niva Legend, который разошелся тиражом в 39 008 автомобилей, что в 2,4 раза больше показателей предыдущего года. Замыкает пятерку лидеров еще один «китаец» — Geely Coolray: он в 2023 году увеличил продажи в 2,9 раза и нашел 38 220 покупателей.

В десятку самых популярных SUV по итогам прошлого года также вошли Omoda C5 (35 841 автомобиль, рост сразу в 29 раз), Chery Tiggo 4 Pro (32 936 шт., рост в 15,7 раза), Geely Monjaro (20 423 шт.), Geely Atlas Pro (17 679 шт., рост в 2,4 раза) и Haval F7 (16 320 шт., рост в 2,2 раза).