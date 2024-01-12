Салон обновленной Hyundai Creta впервые показали на фото

Индийский портал CarWale опубликовал первый снимок интерьера новой Creta. Как и ожидалось, главной «фишкой» рестайлингового салона стал единый кластер из пары 10,25-дюймовых экранов — приборной панели и мультимедийной системы. Интерфейс и графика «мультимедийки», судя по всему, аналогичен другим актуальным моделям Hyundai — тут никаких сюрпризов. Зато изменился блок управления климатической установкой, причем его кнопки остались аналоговыми. Над панелью «климата» расположились тонкие дефлекторы нового дизайна, а вот дверные панели остались прежними.

С обновлением Hyundai Creta получит расширенный список оснащения — двухзонный «климат», панорамную крышу, аудиосистему Bose с восемью динамиками, вентилируемые передние кресла, водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях, комплекс водительских ассистентов второго уровня, камеры кругового обзора и датчики слепых зон. А сколько будет стоить новинка, пока не сообщается — можно лишь с уверенностью сказать, что кроссовер подорожает.