«Черные ящики» станут обязательными для автомобилей в Европе

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, наличие устройства под названием Event Data Recorder (EDR) станет обязательным для всех новых легковых автомобилей класса М1 и коммерческих моделей класса N1, включая пикапы и фургоны массой не более 3500 кг.

Чиновники считают, что «черный ящик» поможет властям и страховым компаниям в расследовании ДТП — регистратор будет записывать параметры за пять секунд до столкновения и 0,3 секунды после удара. В его памяти сохранятся скорость движения, параметры ускорения, положение автомобиля на дороге и сведения о реакции встроенных систем безопасности. Также EDR запишет, сработала ли система экстренного вызова eCall, которая является обязательной в Европе с апреля 2018 года.

«Черный ящик» должен хранить информацию «с высоким уровнем точности и обеспечивать сохранность данных» с привязкой к машине. Система будет интегрирована в блок управления подушками безопасности и не может быть отключена вручную. Владельцем хранящихся в самописце данных станет собственник автомобиля — сведения собираются анонимно и могут предоставляться лишь компетентным органам, расследующим аварию.