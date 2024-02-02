Объем производства автомобилей в России вырос на 19%

В прошлом году российские автозаводы выпустили 537 000 легковых автомобилей. Примерно на те же 20% по сравнению с результатом 2022-го вырос и объем производства грузовиков. А вот автобусов массой до пяти тонн в 2023-м собрали сразу на 70% больше — 23 000 штук.

Как сообщает «Росстат», большая часть объема произведенных в России автомобилей в прошлом году пришлась на АВТОВАЗ — на своих мощностях тольяттинцы собрали 374 000 машин, что является рекордом для марки LADA за последнее десятилетие. Еще около 100 000 легковушек добавило предприятие Haval в Тульской области. УАЗ выпустил 39,5 тысяч вездеходов, увеличив свое производство на 13%, и еще 53,2 тысячи грузовиков сделал КамАЗ. В той или иной степени объемы удалось нарастить всем российским заводам.

Но, правда, не стоит забывать про эффект низкой базы. Как мы помним, 2022 год был для отечественного автопрома самым сложным, поскольку большинство сборочных площадок попросту остановилось из-за ухода иностранных брендов и разрыва цепочек поставок компонентов.

Что же касается 2021-го, то тогда в России выпустили 1,4 млн. машин, и до этого показателя отрасли еще очень далеко. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2024-го заводы смогут произвести около 650-700 тысяч легковых и коммерческих автомобилей, а в лучшем случае — 800 тысяч.