АВТОВАЗ вернул пассажирские LADA Largus в производство

LADA Largus стал еще на шаг ближе к возобновлению полноценной конвейерной жизни. Вслед за коммерческим фургоном на заводе АВТОВАЗа в Ижевске начался выпуск опытной партии пассажирских универсалов.

Сборку модели из Тольятти, где освободившиеся мощности займет новинка на базе LADA Vesta, в Ижевск переносили не один месяц. Сейчас работы на финальной стадии, поскольку на предприятии уже приступили к выпуску автомобилей. До мая 2024 года в Удмуртии будет собрано порядка 80 машин, что позволит рабочим отработать технологические процессы полного цикла производства и обучить сотрудников.

Серийные фургоны и универсалы для широкой продажи начнут сходить с конвейера в мае, а в третьем квартале завод «Лада-Ижевск» займется сборкой перспективного электромобиля e-Largus. Как пояснил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, объем выпуска этой модели будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки. Стоимость ни бензиновой, ни электрической версии LADA Largus пока не названа.