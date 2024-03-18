Автомобили УАЗ станут качественнее

Как сообщает портал Quto.ru, дочернее предприятие УАЗ — компания «УАЗ-Техинструмент» — обновит штамповую оснастку для изготовления кузовных элементов внедорожника УАЗ Patriot и моделей старого грузового ряда, известных как «Буханка».
На штампе для выпуска левого каркаса боковины «Патриота» заменят прижим, что позволит повысить качество детали и улучшить сопряжение ветрового окна и передней стойки. Передняя же панель пола будет отныне делаться на штампах с новыми рабочими частями, что положительно скажется на геометрических параметрах основания кузова. Помимо прочего, изменится штамп усилителя центральной стойки боковины ради расширения диапазонов регулировки дверей при конвейерной сборке — обещают, что зазоры станут более аккуратными.
Что касается «Буханок», то для них сделают новый штамп для изготовления панели крыши. На смену прежнему, отслужившему свое пластмассо-бетонному, придет другой, крупный и вытяжной. Он позволит, опять же, повысить качество продукции.
Остается лишь добавить, что сроки внедрения новых деталей в серийные машины пока не называются.