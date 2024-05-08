BMW показала 550-сильное купе M4 CS

В честь 50-летия подразделения BMW M баварская марка выпустила лимитированный спорткар M4 CSL, а в 2024 году пришло время чуть менее навороченной и более массовой модели M4 CS. С учетом любви россиян к этому спорткару его можно ждать и на улицах нашей страны.

Визуально двухдверка отличается от прочих модификаций особыми по дизайну колесами (19-дюймовыми на передней оси и 20-дюймовыми на задней), углепластиковыми кузовными элементами, видоизмененной решеткой радиатора, красными акцентами и желтыми элементами в фарах.

В салоне — кожа, алькантара и обилие карбонового декора, включая облегченные сиденья. Использование титанового глушителя вкупе с прочими мерами по снижению массы позволило дополнительно уменьшить вес машины — версия CS на 20 кг легче базового M4.

Фото: BMW

Спорткар оснащен 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым бензиновым турбомотором, который получил множество доработок, включая напечатанные на 3D-принтере детали. Отдача силового агрегата выросла до 550 л.с. и 650 Нм. Двигатель сочетается с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач M Steptronic и фирменным полным приводом M xDrive с активным дифференциалом M на задней оси. Его настройки также были изменены под более динамичную езду по гоночной трассе, включая возможность превратить купе в заднеприводное.

Прочие доработки подразумевают усиленный кузов, перекалиброванное рулевое управление, изменения в подвеске и более производительные тормозные механизмы.