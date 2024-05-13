Великобритания в свое время ну очень постаралась, снабжая «хохла» различными вооружениями. И среди прочего смертоносного «добра» на Украину отправились десятки (если не сотни) гусеничных бронетранспортеров на базе FV103 Spartan.

Пусть и не быстрое, но наступление российской армии на востоке Украины, помимо прочих успехов, позволяет нашим солдатам захватывать все большее количество вражеской техники. Ведь трофеи забирает тот, за кем остается поле боя. На днях в СМИ и телеграм-каналах один за другим «засветились» в качестве «приза победителя» сразу несколько бронемашин британского производства, принадлежащих довольно многочисленному семейству.

Первым в военкоровских каналах появился «обзор на Спартан» — небольшая видеоэкскурсия, посвященная захваченному бронетранспортеру британских сухопутных войск FV103 Spartan. А чуть позднее были опубликованы фото крайне необычной разновидности этой же машины — медико-санитарного FV104 Samaritan.

«Самаритянин» — действительно редкая штуковина, в особенности для украинского театра военных действий. Таких транспортеров для раненных выпущено около 50 штук — на несколько сотен стоящих и стоявших на вооружении армии Соединенного Королевства БТР этого семейства. Всего же в «Хохляндию» бриты завезли несколько сотен FV-шек.

Надо сказать, что это очень старые машины даже по меркам украинского конфликта, для участия в котором натовцы постарались сплавили бандеровцам массу своего устарелого вооружения.

Фото Cpl Kellie Williams, RLC

Официально платформа, на которой построен и Spartan, и Samaritan, и ряд других боевых машин, именуется сокращенно CVR(Т) — от combat vehicle reconnaissance (tank) — «боевая разведывательная машина (гусеничная)». Ее первые серийные образцы поступили на вооружение британской мотопехоты аж в 1978 году.

С тех пор семейство неоднократно модернизировали, однако сути это не меняет: бронемашины представляют собой один из первых плодов технологии, подразумевавшей создание гусеничной боевой техники с использованием алюминия и его сплавов наряду с широким применением автомобильных узлов и агрегатов.

На текущий момент большинство представителей CVR(Т) весит порядка восьми тонн. Мощность дизельного двигателя — 250 л. с, что позволяет бронетранспортеру развивать на шоссе максимальную скорость в 80 км/ч. Степень защиты — примерно как у всех «алюминиевых» броневиков — вплоть до пуль 12-мм калибра. Предусмотрена возможность обвешивать борта БТР решетчатой защитой от кумулятивных боеприпасов. Однако практическая польза от них в данном случае сомнительна: способность алюминиевой защиты противостоять близкому взрыву даже без воздействия на нее кумулятивной струи смотрится не очень убедительно.

Впрочем, использует же российская армия в боевых действиях на Украине машины десанта (БМД), чьи корпуса также выполнены из алюминия — ради возможности парашютного десантирования и способности плавать. Но нашим и в голову не приходит отправлять их на штурм укрепленных позиций противника. А FV103 Spartan, вооруженным пулеметами калибра 7,62 мм, приходилось ходить в «контрнаступ» прошлым летом с самыми печальными для себя последствиями!

Фото AlfvanBeem

Как бы то ни было, но на платформе CVR(Т) созданы и военно-санитарные машины серии FV104 Samaritan, уже упомянутые выше. Такой БТР способен транспортировать то ли троих, то ли пятерых (по разным данным) раненных и изначально вооружен лишь дымовыми мортирками. Впрочем, никто не помешал хохлу оснастить его пулеметом и использовать не только для эвакуации раненных, но и для доставки пехоты и боеприпасов на позиции.

Также в семействе существует командно-штабная машина ротного уровня FV105 Sultan — передвижной КП, вооруженный 7,62-мм пулеметом. Нельзя также не упомянуть о ремонтно-эвакуационной машине FV106 Samson, боевой разведывательной машине FV107 Scimitar, оснащенной башней с 30-мм автоматической пушкой.

В парке британской мотопехоты присутствует также модификация FV4333 Stormer, оснащенная 7,62-мм пулеметом и приспособленная для транспортировка пехотного отделения. На ее базе создан зенитный вариант, вооруженный 25-мм автоматической пушкой и ракетами «Stinger».

Таким образом, мы имеем дело с 46-летней боевой машиной, прошедшей кучу модернизаций, а также «обросшей» целым букетом модификаций. И это явно не то, что требуется современной армии. Так что не удивительно, почему Британия с удовольствием «сливает» такую технику бандеровцам. Как минимум экономит деньги на утилизации своего вооруженного «цветмета» и поддерживает свой дурновато попахивающий имидж верного союзника «хохлорейха».