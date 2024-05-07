НАМИ открыл прием заказов на мотоциклы Aurus Merlon

ФГУП НАМИ на инаугурации президента 7 мая представил обновленный седан Aurus Senat, вместе с которым широкой публике показали электробайки Aurus Merlon. Мотоциклы из почетного кортежа уже можно заказать.

Первые байки доберутся до своих владельцев в 2025 году

О том, что предварительные заказы на двухколесные «Аурусы» уже принимаются, сообщил нашим коллегам из ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Стоимость роскошного электрического байка он не озвучил, отметив лишь, что поставки мотоциклов клиентам начнутся не раньше 2025 года.

Как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, байки массой 370 кг должны получить 190-сильный электромотор и батарею, обеспечивающую запас хода до 200 км без подзарядки. Было обещано, что Aurus Merlon сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 4 секунды, а его максимальная скорость превысит 225 км/ч.

В НАМИ к преимуществам своей разработки относят систему жидкостного охлаждения компонентов высоковольтного контура, что позволяет в течение продолжительного времени удерживать стрелку спидометра на отметке в 200 км/ч.