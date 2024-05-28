Белорусская марка Belgee наладила производство второй модели

Белорусское предприятие «Белджи», выпускающее автомобили Geely, а также собственный кроссовер X50 (Geely Coolray с иными шильдиками), приступило к производству модели X70. И она тоже представляет собой «Джили» — Atlas Pro с новыми логотипами.

По информации издания Av. by, кроссовер X70 получил фирменные эмблемы на решетке радиатора и ступице руля, а на дверце багажника появилась новая хромированная накладка между фонарями. На нее нанесена выштамповка Belgee, заменившая прежний брендинг Geely.

По уровню оснащения и доступным силовым агрегатам новинка полностью повторяет снятый с производства в Белоруссии Geely Atlas Pro. Автомобиль предложен со 177-сильным бензиновым 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом или 6-диапазонным «автоматом» и передним приводом. Осталась в гамме и гибридная модификация с 48-вольтовым стартер-генератором и литий-ионной батареей: ее мощность выше на 13 л.с., а крутящий момент — на 50 Нм.

В Белоруссии стоимость кроссовера после переименования в Belgee X70 не поменялась. О перспективах модели на российском рынке пока не сообщается, но она наверняка через какое-то время доберется и до нас. Напомним, в РФ Geely Atlas Pro со всеми скидками предлагается сейчас по цене от 2 233 990 рублей.