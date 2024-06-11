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LADA Iskra не сможет похвастать богатым оснащением

Если бы не импортозамещение, новинка получила бы больше опций

Российский автогигант на Петербургском международном экономическом форуме представил новую модель — LADA Iskra. Пока о машине известно не слишком много, но первая информация об оснащении будущего бестселлера уже появилась.

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Автор
Максим Орлов

Изображение LADA Iskra не сможет похвастать богатым оснащением

Новое семейство автомобилей, представленное пока только в виде базового седана, построено на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая была доработана на фоне импортозамещения. Заявлено, что было заменено свыше 400 деталей, но вместе с отказом от зарубежных компонентов модель лишилась и части оборудования.

Так, по информации «Авторевю», Iskra не получит поясничного упора на сиденьях, ручек на потолке, ремни безопасности останутся без регулировки по высоте, а запуска двигателя с кнопки не предложат даже в топовых версиях. Кроме того, у новинки не будет надувных подушек безопасности (максимум — два фронтальных и два боковых «эирбега») и светодиодной оптики — только галогенки. Зато в стандартное оснащение войдут системы ABS и ESP, а также электроусилитель руля.

Напомним, LADA Iskra предложат в трех версиях — с 90-сильным 8-клапанным 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также более мощным 16-клапанным 106-сильным вариантом двигателя в связке с 6-ступенчатой МКП или вариатором. Детальная информация о машине будет раскрыта ближе к ее выходу на рынок, намеченному на начало следующего года. Тогда же назовут и стоимость, которая, по заявлению главы АВТОВАЗа Максима Соколова, сегодня составила бы 1-1,2 млн. рублей.

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