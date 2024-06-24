Бывший завод Mercedes в Подмосковье будет выпускать авто разных марок

«Замороженный» в 2022 году из-за санкций и ухода с российского рынка Mercedes-Benz автозавод в Подмосковье станет мультибрендовым. По имеющимся данным, на предприятии будут выпускать машины сразу нескольких марок.

Предприятие наладит сотрудничество не только с Exeed

Как сообщает «Коммерсант», в Есипово с июля начнут производство кроссовера Exeed VX, а к августу машины российской сборки появятся у дилеров. По информации издания, «Чери Автомобили Рус» получила декларации соответствия на серийно выпускаемые автомобили Exeed типов М51 (модель TXL) и М52 (модель VX): изготовителем заявлен китайский бренд, производственной площадкой — «МБ Рус Мануфэкчуринг». Но одним только «Иксидом» планы предприятия не ограничиваются.

— Количество партнеров значительно больше, чем только группа Chery. Мы готовы собирать по контракту, если это будет необходимо, и для группы Chery, — заявил Андрей Ольховский, генеральный директор дилерского холдинга «Автодом», который владеет заводом в Подмосковье.

О том, какие именно автомобили, помимо Exeed VX и TXL, могут быть локализованы на площадке в Подмосковье, пока информации нет.