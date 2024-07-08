Sollers презентовал новый пикап ST8

Компания «Соллерс», которая уже выпускает пикап ST6 под одноименной маркой, расширила модельную линейку условно легковых моделей. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге состоялась премьера грузовичка Sollers ST8.

Как и Sollers ST6, который представляет собой локализованную во Владивостоке версию китайского пикапа JAC T6, новинка стала обрусевшим JAC T8 из Поднебесной. Единственным отличием, не считая логотипов бренда, стала решетка радиатора черного цвета с сетчатым рисунком. Интерьер новинки остается засекреченным.

Что же до агрегатов, то, судя по китайским прародителям, JAC T8 должен получить 2,0-литровый бензиновый наддувный мотор мощностью 177 л. с. и 139-сильный 2,0-литровый турбодизель. Оба двигателя сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный, с «понижайкой».

Стоимость нового Sollers ST8 и сроки старта продаж модели пока не названы.