Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге перезапустят в 2026 году

Автомобильный завод General Motors в Шушарах заморожен с 2015 года — с тех самых пор, когда американский концерн принял решение покинуть российский рынок. Простаивающее предприятие купила отечественная компания «Арт-Финанс» — она уже готовит предприятие к рестарту.

Но партнера площадки пока не называют

Глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с ТАСС заявил, что новый владелец завода намерен возобновить на нем выпуск автомобилей.

— На данный момент АГР находится в процессе разработки инвестиционной программы по перезапуску площадки Hyundai — General Motors. Согласно планам АГР, площадка будет готова к запуску серийного производства в 2026 году, — сказал министр промышленности и торговли России.

Заявлено, что «заинтересованный технологический партнер» найден, однако никаких деталей о потенциальном сотрудничестве пока не приводится, поскольку стороны не достигли окончательных договоренностей.

Напомним, завод GM был выкуплен Hyundai в 2020 году, а в 2024-м собственником обоих предприятий — в промышленной зоне Каменка и промзоне Шушары — стала российская фирма «Арт-Финанс».