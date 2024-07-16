АВТОВАЗ назвал сроки запуска серийного производства LADA Aura

Российский автогигант до конца этого года начнет серийное производство новой модели. На конвейер в Тольятти встанет седан LADA Aura, который является удлиненным вариантом флагманской Vesta.

Новость о старте производства «Ауры» прошла еще весной, однако тогда речь была о сборке небольшой партии тестовых экземпляров для отработки всех операций сотрудниками предприятия. Серийные же машины начнут сходить с конвейера в сентябре. До конца 2024-го АВТОВАЗ выпустит около 3000 «бизнес-седанов», а в 2025-м темпы и объемы производства, возможно, нарастят.

— Компания готова увеличить этот темп до 5 автомобилей в час, если будет произведена донастройка законодательства о госзакупках с максимальной приоритизацией локализованных продуктов, а также принятием закона о такси в изначальной редакции, которая предполагает возможность установления уровня локализации такси в отдельных сегментах по решению регионов, — заявил в беседе с РИА Новости официальный представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Напомним, LADA Aura отличается от Vesta удлиненной на 25 см колесной базой, что дает больше пространства задним пассажирам, а также отделкой салона из натуральной кожи российского производства. Под капотом новинки — мотор 1.8 Evo (глубоко модернизированный движок ВАЗ-21179) мощностью 122 л.с. и китайский вариатор. Помимо «богатых» комплектаций, предполагающих использование седана в качестве служебного автомобиля чиновников, появится и упрощенный вариант для такси.