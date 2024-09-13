Производство УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» модернизировали

На УАЗе создали специальный сварочный кондуктор, позволяющий ускорить производство кузовных элементов и упростить этот процесс. Должны вырасти точность и качество сварки. Принцип работы устройства основан на последовательной закладке деталей.

На автозаводе в Ульяновске появились новые технологические решения

Новый сварочный кондуктор Ульяновского автозавода представляет собой устройство для фиксации и сборки свариваемых частей. Агрегат весом 600 кг обеспечивает их точное расположение относительно друг друга. Его используют при работе с щитком передка. Перед контактной сваркой детали фиксируются девятью пневмоцилиндрами, пишут «Известия».

Ложементы сварочного кондуктора, контактирующие с кузовными элементами автомобилей, сделаны из стали, которой провели специальную обработку для повышения твердости — и механическую, и термическую.

Для изготовления кондуктора использованы материалы высокого качества и современные технологии. Например, дроссели устройства обладают большим запасом прочности. Их гарантированный ресурс составляет миллион срабатываний. Все рабочие части устройства покрыты антикоррозийным составом.

Ранее на Ульяновском автозаводе внедрили в производственный процесс лазерные технологии. При поддержке Фонда развития промышленности на предприятии организовали новый участок лазерной резки металла.

Напомним, цены на УАЗ «Пикап» начинаются от 1 505 000 рублей, за «Патриот» и «Профи» просят минимум 1 580 000 и 1 585 000 рублей соответственно. Все модели оснащаются 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с.