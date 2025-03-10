Еще один на выход: популярный в России седан Mazda6 снимают с производства

На прошлой неделе глава компании Ford Джим Фарли объявил о прекращении выпуска автомобилей семейства Focus в Европе, а теперь стало известно, что окончательное решение о завершении производства седана с индексом 6 приняли в Mazda. Жизненный цикл модели, которая пользовалась довольно высоким спросом и в России, подошел к концу, «шестерка» появилась на свет в 2002-м.

Как сообщает Nikkei, на сей раз речь идет именно о глобальном сворачивании производства Mazda6. На родине этот автомобиль носил имя Atenza, о его исчезновении с внутреннего рынка объявили еще в прошлом году. «Шестерку» уже давненько не делают ни в США, ни в Канаде, ни в Великобритании, ни в Австралии, не говоря уже о России. Седан уйдет в историю, когда для него закончатся детали.

На уход Mazda6 с рынка повлиял низкий уровень продаж. В 2003-м в Японии удалось реализовать 25 тыс. таких седанов, но в 2022-м спрос упал всего до нескольких тысяч машин. В «Мазде» считают, что покупатели перестали интересоваться «шестеркой» потому, что переключились на кроссоверы и внедорожники.

Классическую Mazda6 заменит электрокар 6e, который должен дебютировать летом 2025 года. Новинка построена на базе модели EZ-6, созданной для «поднебесного» рынка вместе с Changan.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что официально так и не покинувшая Россию Mazda явно готова к поставкам своих машин в нашу страну.