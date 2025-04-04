«Дочка» КамАЗа запатентовала полноразмерный пикап

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились рендеры нового отечественного полноразмерного пикапа. Его смоделировали на одном из подконтрольных КамАЗу предприятий АО «Ремдизель».

На публикацию изображений, которые могут превратиться в полноценную российскую новинку, обратили внимание наши коллеги, ведущие телеграм-канал «Автопоток». Они отметили, что будущий пикап напоминает «поднебесный» Warrior MS600 — тот, что уже довольно давно выпускает известный в нашей стране производитель Dongfeng.

К сожалению, подробности о пикапе «Ремдизеля» пока неизвестны. Но не секрет, что похожий вышеназванный «китаец» комплектуется 6,7-литровым наддувным дизельным мотором, выдающим 314 л.с. Переключением передач заведует 6-диапазонный «автомат». В список оснащения также входит раздаточная коробка с возможностью блокировки дифференциала между осями.