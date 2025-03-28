Миасский завод АМТ N. V презентовал два новых самосвала

На форуме «Металлы и сплавы-2025», прошедшем в Екатеринбурге, представили два самосвала от миасского завода АМТ N. V, сообщил telegram-канал «Грузовики и вообще». Оба большегруза — на колесной формуле 8х4. (https://t.me/truksandall/3176?single)

Первый автомобиль — с дизельным двигателем. Выставочный экземпляр красовался перед публикой в цвете морской волны. Вторую же — в красном цвете — производитель вооружил силовым агрегатом, работающем на метане. Другие технические характеристики машин пока неизвестны. В каталоге на сайте автопроизводителя новинки пока не появились.

Напомним, что миасский завод до февраля 2022 года занимался сборкой грузовиков Iveco. Однако итальянская компания решила покинуть российский рынок. Спустя год предприятие возобновило работу.