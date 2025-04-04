Президент АВТОВАЗа анонсировал новую LADA Vesta Sport

Глава Волжского автозавода Максим Соколов рассказал, что в 2025 году в число новинок войдет LADA Vesta Sport второго поколения, хотя, очевидно, имелась в виду обновленная версия модели. Заявление топ-менеджера предприятия прозвучало в ходе отраслевого совещания по вопросам развития региональных поставщиков нашего автопрома.

Как сообщает ресурс «Лада Онлайн», помимо свежей «Весты» с приставкой «Спорт» в названии, г-н Соколов назвал ключевыми проектами АВТОВАЗа в текущем году новую LADA Iskra и «Ниву», укомплектованную нестандартным для нее 1,8-литровым мотором. Он должен быть мощнее нынешнего, отечественные автомобилисты давно ждут новый силовой агрегат для популярного внедорожника.

Президент тольяттинского автозавода добавил, что разработка собственных машин и архитектуры для них имеет шанс стать перспективой для производителей автокомпонентов. То есть они могут рассчитывать на более высокий объем заказов, чем прежде.

Ранее портал «АвтоВгляд» подробно писал, что представляет из себя LADA Vesta Sportline.