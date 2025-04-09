Российский внедорожник Visuva изменил внешность до премьеры

После серии испытаний и адаптации под реальные условия красноярские разработчики внедорожника Visuva приняли решение изменить облик своего двухместного автомобиля с индексом S2. В Сети появилась соответствующая серия новых рендеров, демонстрирующих пересмотренный дизайн.

Как именно изменилась внешность Visuva S2, представители компании объяснили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Для улучшения геометрической проходимости пересмотрена форма бамперов внедорожника. В итоге угол въезда составил 38 градусов, съезда — 37, а ход подвески достиг 300 мм. Кроме того, на крыше, бортах и капоте появились дополнительные воздухозаборники. Новые полиуретановые элементы должны защитить кузов от возможных механических повреждений, в том числе от камней и грязи.

Похоже, что техническая составляющая S2 осталась прежней. Его приводит в движение V-образная «восьмерка» объемом 4,3 л, выдающая 280 л.с. и 440 Нм тяги. Силовой агрегат создан инженерами Toyota. Отметим, что автомобиль имеет заднемоторную комновку.

Точные сроки запуска проекта в серию пока неизвестны. Возможно, это случится в 2025 году.