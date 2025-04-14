Седан LADA Granta снова стал бестселлером российского авторынка

За прошлую неделю в нашей стране нашли своих владельцев 1178 новых четырехдверных LADA Granta. Такие цифры позволили отечественной модели вернуть себе лидерскую позицию, сместив на второе место «поднебесный» кроссовер Haval Jolion.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», вышеупомянутый «китаец» разошелся тиражом в 1005 экземпляров с 7 по 13 апреля. Теперь у него второе место, а третье занял другой SUV из КНР — Chery Tiggo 7 с приставкой Pro Max. В его случае удалось реализовать 725 машин.

За первой тройкой следует LADA Vesta в виде седана и универсала. Их объемы продаж, если брать в расчет «вседорожные» версии, достигли 720 и 667 штук соответственно.

Отметим, что в десятку самых востребованных машин в России удалось войти нашим внедорожникам LADA Niva. Продажи Legend составили 644 автомобиля, результат Travel чуть меньше — 632. В конец списка попали лифтбэки и универсалы Granta, а также китайский паркетник Geely Monjaro.