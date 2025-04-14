Седан LADA Granta снова стал бестселлером российского авторынка

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», вышеупомянутый «китаец» разошелся тиражом в 1005 экземпляров с 7 по 13 апреля. Теперь у него второе место, а третье занял другой SUV из КНР — Chery Tiggo 7 с приставкой Pro Max. В его случае удалось реализовать 725 машин.
За первой тройкой следует LADA Vesta в виде седана и универсала. Их объемы продаж, если брать в расчет «вседорожные» версии, достигли 720 и 667 штук соответственно.
Отметим, что в десятку самых востребованных машин в России удалось войти нашим внедорожникам LADA Niva. Продажи Legend составили 644 автомобиля, результат Travel чуть меньше — 632. В конец списка попали лифтбэки и универсалы Granta, а также китайский паркетник Geely Monjaro.