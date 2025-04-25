Hyundai презентовала новую генерацию гибридной системы

Автогигант из Южной Кореи Hyundai, хорошо известный в нашей стране, представил гибридную систему нового поколения. В будущем ее получат все автомобили брендов, входящих в состав вышеназванного концерна.

Речь идет о силовой установке, в которую включены бензиновый мотор, трансмиссия и пара электродвигателей. От первого зависит передача тяги и рекуперация, второй помогает начать движение и трудится в роли генератора. Пока корейцы адаптировали под свое ноу-хау наддувную «четвёрку» объемом 2,5 л, но в перспективе должна появиться версия с 1,6-литровым двигателем.

На данный момент инженеры компании считают, что их новинка является наиболее энергоэффективной. Она способна снизить уровень вибраций и шумов, что повышает уровень комфорта. В перспективе ожидаются версии, способные подключаться к розетке, плюс аккумуляторы повышенной емкости. Кроме того, в Hyundai работают над полноприводной трансмиссией e-AWD, которая должна получить электродвигатель на задней оси.

Первенцем, удостоившимся новой гибридной системы, стал кроссовер Hyundai Palisade.