Китайские грузовички Maxus вернутся в Россию под новым брендом

Некогда британская марка Maxus, успевшая побывать даже в собственности «Группы ГАЗ», ныне принадлежит китайскому концерну SAIC. Тому, что под давлением своих партнеров — компаний Volkswagen и General Motors — не очень-то лоялен к России. Но упускать возможность отщипнуть лакомый кусок холдинг, похоже, на намерен. А потому выводит грузовички на отечественный рынок через соседнюю Белоруссию.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», белорусская компания «KF Авто» начнет продажи машин Maxus в России под маркой Avior — ожидается, что в нашей стране будут предлагаться коммерческие фургоны G10 и V90. Заявлено, что уже запущены процессы оформления ОТТС, а также формирования дилерской сети. Первые автосалоны должны открыться в четвертом квартале этого года.

Первым на рынок выйдет Avior G10 со 160-сильным 2,0-литровым дизельным двигателем, 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Для рынка ЕАЭС полная масса фургона в зависимости от версии составит 2495 или 3000 кг, а цена окажется на уровне от 3,93 до 3,99 млн. рублей. Что же касается более крупного Avior V90, то для него тоже предусмотрена 6-диапазонная МКП, передний привод и 2,0-литровый дизель — только развивать он будет не 160, а 150 «лошадей». Цена — примерно на миллион рублей больше, чем у G10.

Позднее «KF Авто» расширит модельный ряд за счет модели Avior V70, которую также укомплектуют 150-сильным дизельным мотором. Но этот грузовичок появится в шоу-румах дилеров не раньше 2025-го, а то и 2026 года.