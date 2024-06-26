Когда в России узнали, что итальянский автопроизводитель DR Automobiles оштрафован на 6 млн. евро за введение потребителей в заблуждение, то наши люди лишь плечами пожали флегматично — с жиру, мол, бесятся макаронники. Портал «АвтоВзгляд», впрочем, придерживается диаметрально противоположного мнения.

Агентство Reuters, в старые времена безупречное в информационном плане, да и ныне не на потоке выдающее в эфир откровенную ерунду, сообщило интересные подробности о претензиях итальянского Управления по защите конкуренции и рынка (AGCM) к небольшой автомобильной фирме DR Automobiles.

Недовольство антимонопольного регулятора вызвало то, что компания скрывала китайское происхождение своих автомобилей DR и EVO. А за недовольством последовали вполне конкретные и весьма ощутимые финансовые санкции.

ОБМАН ВЕЛИКОГО ИТАЛЬЯНСКОГО НАРОДА

Вообще-то, AGCM сделало себе репутацию вовсе не на преследовании беззащитной мелюзги. Напротив, управление бесстрашно вступало в борьбу с транснациональными монстрами. Так, в 2020 году оно инициировало расследование в отношении Google по поводу злоупотребления доминирующим положением на итальянском рынке онлайн-рекламы.

А три недели назад оштрафовало на 3,5 млн. евро компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) за использование мошеннических коммерческих методов при создании и управлении учетными записями в ее социальных сетях Facebook и Instagram. Так что назвать вышепоименованный антимонопольный орган пожирателем младенцев нет никаких оснований.

Сайт DR Automobiles.

Он просто-напросто блюдет чистоту итальянских законов, которые были нарушены в том числе и невинным враньем компании DR Automobiles, пытавшейся всего-навсего повысить престижность своих брендов. Этот автопроизводитель базируется в Южной Италии, где и более серьезные правонарушения с успехом покрываются организованной преступностью. И занимается в основном тем, что наклеивает свои шильдики на бюджетные ТС, производимые китайскими компаниями Chery, JAC и BAIC.

Соответственно, обвинение в адрес DR Automobiles прилетело вполне основательное — вы, уважаемые, своими безответственными действиями вводите в заблуждение великий итальянский народ, выдавая продаваемые под брендами DR и EVO автомобили за произведенные в Италии, хотя на деле они делаются в КНР, и лишь незначительные операции по отделке и сборке выполняются на Апеннинском сапоге где-то в районе щиколотки.

КЕСАРЮ — КЕСАРЕВО, А БОЖИЕ — БОГУ

В этом месте возникает резонный вопрос — ну а нам какое дело до Италии с ее Маттареллами, Мелониями, пиццей, пастой и мясом по-флорентийски? Да очень просто — буквально напрашивается сравнение с Россией, весьма невыгодное для последней. У нас-то, напротив, безблагодатное переклеивание шильдиков возведено в ранг государственной политики и всемерно поощряется.

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Вспоминаем, особо даже не напрягаясь. «Автозавод Санкт-Петербург» выпускакет автомобили Xcite X-Cross 7, которые на самом деле являются Chery Tiggo 7 Pro. Известный столичный завод продает модели «Москвич 6» и «Москвич 3», которые суть китайские JAC J7 и JAC JS4. Липецкий «Моторинвест» гордится своим электрическим брендом EVOLUTE, хотя на самом деле его машины — ни что иное как копии продукции компании Dongfeng. Sollers наладила выпуск фургонов Atlant, легких грузовиков Argo и пикапов ST6 под собственным брендом, хотя в их основе лежит техника китайской компании JAC.

Что же получается? Несмотря на потерю значительной части суверенитета в пользу Евросоюза, Италия всеми оставшимися силами пытается защитить свой рынок, защитить свои рабочие места и оградить население от искаженной информации об истинных производителях товара.

В то же время мы, декларируя стремление к технологическому суверенитету и развитию собственной промышленной базы, кладем с прибором на этот самый технологический суверенитет в автомобилестроении.

Фото globallookpress.com

При одобрительном похлопывании по плечу высокопоставленными дядями и тетями из профильных министерств и ведомств, наши «эффективные манагеры» на заводском уровне беззастенчиво подменяют отечественное производство отверточной сборкой зарубежных моделей на зарубежном же оборудовании, и весь российский вклад в процесс состоит как раз в пресловутом переклеивании шильдиков. Именно с этим AGCM там у себя пытается бороться — в отличие от нашей вальяжной и невозмутимой ФАС.

Деньги нашим бизнесменам нужны здесь и сейчас. И много. А про судьбы страны — это к философам, пожалуйста. Кесарево — кесарю, а Божие — Богу.