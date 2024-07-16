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«Урал» наладит производство электрического грузовика: известны сроки и цены

Прототип «батарейного» авто презентовали в начале июля

Ни для кого не секрет, что «Урал» производит малой серией электрические мотоциклы, но мало кто знает, что уже скоро на конвейер челябинского завода встанет «батарейный» грузовик. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в распоряжении которого оказался документ Минэкономразвития, его производство начнется в 2025 году.

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Автор
Максим Орлов

Изображение «Урал» наладит производство электрического грузовика: известны сроки и цены

В документе ведомства имеется информация обо всех электромобилях, которые выпускаются — уже или в обозримом будущем начнут — в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК). И там, помимо прочего, есть сведения о грузовике C220E5-U800074 — под таким внутризаводским индексом пока известна перспективная модель завода «Урал».

Прототип машины впервые презентовали широкой публике в начале июля — на выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Этот электромобиль представляет собой грузовик с колесной формулой 4х2 при полной массе 19 тонн и грузоподъемности шасси до 10,5 тонн. Емкость тяговых батарей российского производства составляет 250 кВт•ч: заявленный запас хода — до 250 км. Тяговые аккумуляторы получили систему терморегуляции, контроля температур и напряжения, что обеспечивает стабильную работу даже при экстремальных -45 градусах по Цельсию.

Ожидается, что шасси будет стоить от 31 млн. рублей (такая цифра указана в документе Минэкономразвития), а выпуск грузовика начнется в ноябре следующего года.

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