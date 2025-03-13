Перспективный тягач КамАЗ К6 получит облегченную кабину

Известный российский производитель грузовиков КамАЗ принял решение оснащать свои перспективные тягачи К6 облегченной кабиной. В ней повысят долю композитных комплектующих. Производитель из Набережных Челнов планирует использовать для новинки полимерные детали, отказавшись от некоторых металлических элементов конструкции. В результате «шестерка» сможет перевозить больше грузов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Грузовики и вообще» со ссылкой на компанию «Сибур», которая стала подрядчиком КамАЗа по новым материалам. Стало известно, что К6 обзаведется кабиной с композитной задней стенкой, а также полимерными каркасами сидений.

Помимо всего прочего, такой шаг позволит сделать сам грузовик более легким, благодаря чему вырастет его допустимая полезная нагрузка.

В конце января портал «АвтоВзгляд» сообщал, что КамАЗ начал выпускать антисанкционный тягач. Завод собрал первую партию грузовиков с индексом 65955 без европейских комплектующих.