Без европейских комплектующих: КаМАЗ начал выпускать антисанкционный тягач

На официальном сайте КаМАЗа сообщается, что у большегруза с индексом 65955 в том числе заменили коробку передач, раздаточную коробку и пневматическую аппаратуру. Пятилистовая рессора на передней подвеске призвана обеспечить большую устойчивость и плавность хода. Заднюю подвеску инженеры усилили, чтобы повысить грузоподъемность и надежность тягача. В 2025 году завод-изготовитель планирует собрать 360 таких автомобилей.
Напомним, КаМАЗ-65955 разрабатывали для использования с прицепом. Первые экземпляры были собраны в середине прошлого года. По конструкции модель является тягачом, но не сильно отличается от полноприводного самосвала КАМАЗ-65952.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что патентные изображения обновленного КамАЗ К5 появились в Сети.