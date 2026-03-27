В грузовой отсек «Газель NN» и «Соболь NN» добавили бесключевой доступ

Горьковский автозавод добавил цельнометаллическим фургонам «Газель NN» и «Соболь NN» систему бесключевого доступа в грузовой отсек. Теперь его двери можно разблокировать простым нажатием на кнопку дверной ручки.

Об этом сообщается на официальном сайте газеты «Автозаводец», корпоративного издания «Группы ГАЗ». Новая функция вошла в список стандартного оборудования. Для ее внедрения инженеры нижегородского предприятия доработали систему подключения энергопотребителей.

В результате контактные площадки уступили место шлейфам проводов, расположенным в герметичных кожухах. Такое решение не только повышает надежность, но и позволяет водителю отказаться от периодической очистки контактных групп.

Напомним, в плане оснащения еще можно рассчитывать на фронтальные подушки безопасности, мультимедийный комплекс и климат-контроль, а также бесключевой доступ в кабину.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что полноприводным «Соболь NN» и «Газель NN» добавили систему курсовой устойчивости, а в конце прошлого года они получили улучшенную коробку передач.