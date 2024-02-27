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Российский парк электромобилей вырос за год почти вдвое

И хотя доля электрифицированных транспортных средств в структуре российского автопарка все еще незначительна, продажи «зеленых» машин ощутимо растут. Очередное тому подтверждение — свежая статистика ГИБДД.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Российский парк электромобилей вырос за год почти вдвое

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД, по итогам 2023 года число легковых электромобилей, поставленных на учет, увеличилось на 75% — с 22,5 до 39,7 тысяч машин. Вместе с тем выросло и количество зарегистрированных гибридов: на 61% — со 135 до 219 тысяч единиц.

В числе регионов-лидеров по динамике увеличения парка электромобилей — Москва (с 1,65 до 7,34 тысяч) и Калининградская область (с 304 до 970 машин). В обоих субъектах, как мы видим, «электричек» стало аж в три раза больше. Вдвое — в Московской области (с 1,17 тысяч до 2,77 тысяч), Санкт-Петербурге (с 1000 до 2000 ед.) и Татарстане (с 443 до 914 авто). Все же на долю электрокаров в России сегодня приходится 0,07% от всех поставленных на учет транспортных средств.

Напомним, с 1 февраля 2024 года в России отменена упрощенная сертификация «электричек» и гибридов, не включенных в перечень разрешенных к параллельному импорту. А это, предупреждают эксперты, может привести к росту стоимости таких машин — дилеры «накинут» от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от модели. В результате и без того неширокий ассортимент в сегменте бюджетных и средних по цене электромобилей существенно сократится.

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