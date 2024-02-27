Российский парк электромобилей вырос за год почти вдвое

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГИБДД, по итогам 2023 года число легковых электромобилей, поставленных на учет, увеличилось на 75% — с 22,5 до 39,7 тысяч машин. Вместе с тем выросло и количество зарегистрированных гибридов: на 61% — со 135 до 219 тысяч единиц.

В числе регионов-лидеров по динамике увеличения парка электромобилей — Москва (с 1,65 до 7,34 тысяч) и Калининградская область (с 304 до 970 машин). В обоих субъектах, как мы видим, «электричек» стало аж в три раза больше. Вдвое — в Московской области (с 1,17 тысяч до 2,77 тысяч), Санкт-Петербурге (с 1000 до 2000 ед.) и Татарстане (с 443 до 914 авто). Все же на долю электрокаров в России сегодня приходится 0,07% от всех поставленных на учет транспортных средств.

Напомним, с 1 февраля 2024 года в России отменена упрощенная сертификация «электричек» и гибридов, не включенных в перечень разрешенных к параллельному импорту. А это, предупреждают эксперты, может привести к росту стоимости таких машин — дилеры «накинут» от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от модели. В результате и без того неширокий ассортимент в сегменте бюджетных и средних по цене электромобилей существенно сократится.