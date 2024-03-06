Южная Корея оставила Россию без батарей для «Москвичей» и электробусов

Южная Корея расширила перечень санкций на поставки товаров в Россию. Вслед за запретом на экспорт автомобилей с двигателями объемом более двух литров вступили в силу ограничения на передачу в нашу страну аккумуляторов и их компонентов.

По информации «Коммерсанта», власти Южной Кореи повторили шаг Евросоюза, который запретил поставки в Россию перезаряжаемых литий-ионных батарей и их компонентов еще в декабре 2023 года. Несмотря на то, что ключевым поставщиком аккумуляторов на наш рынок является Китай, южнокорейские компании также играют важную роль. Как отмечает издание, основным экспортером литий-ионных батарей из республики является компания Enertech: ее продукцию использует входящая в госкорпорацию «Росатом» фирма «Рэнера».

На основе импортных ячеек и модулей на отечественных мощностях собираются аккумуляторы, которые имеют статус выпущенных в России и в таком виде поставляются, например, московскому ГУП «Мосгортранс». Предприятие заключило с «Рэнера» контракт на передачу более 155 тысяч тяговых батарей для электробусов и электромобилей «Москвич». Кроме того, эти «аккумы» должны появиться и в перспективном электрокаре «Атом», поскольку в 2022 году «Рэнера» стала владельцем доли в АО «Кама», а именно она работает над проектом.

Эксперты отмечают, что власти Южной Кореи оговорили существование «исключительных случаев», разрешающих поставку подсанкционных товаров в Россию, но каждая заявка будет рассматриваться в индивидуальном порядке. В сочетании с возможностью поставок аккумуляторов через третьи страны это не исключает дальнейшее использование южнокорейских батарей в нашей стране. Но ограничения непременно повлияют как на сроки доставок, так и на конечную стоимость аккумуляторов.