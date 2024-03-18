Тоже «умные», но дешевые: Xpeng запускает новый суббренд электромобилей

Борьба за покупателя в Китае вынудила автопроизводителей снижать цены, а некоторые марки, включая лидера рынка BYD, решили пойти дальше и создать «бюджетные» суббренды. В их числе оказалась и небезызвестная в России компания Xpeng.

Генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн на отраслевом мероприятии в Пекине заявил о создании бюджетного суббренда, появление которого компания подтвердила заявлением в своем официальном аккаунте WeChat. Основная задача безымянной пока марки — предлагать покупателям недорогие, но технологичные электрокары. Новый бренд нацелен на создание «первого автомобиля с искусственным интеллектом для молодежи», говорится в сообщении.

Xpeng будет последовательно представлять новые модели, каждая из которых имеет разные уровни «интеллектуальных» возможностей и беспилотного вождения. Первые электромобили фирменного суббренда появятся уже в апреле.

Как заявляет китайский автопроизводитель, новинки будут стоить от 100 000 до 150 000 юаней, что эквивалентно 1,3-1,9 млн. рублей. Сейчас, напомним, за премиальные электромобили, на которых специализируется Xpeng, на домашнем для компании рынке Китая дилеры просят 200 000–300 000 юаней (2,5-3,8 млн. рублей).

Добавим, что «бюджетные» новинки вполне могут добраться и до России — по крайней мере, «электрички» материнской Xpeng на нашем «сером» рынке представлены, Так, в настоящее время на различных классифайдах можно найти несколько моделей в различных модификациях и комплектациях: седаны P5 и P7, минивэн X9, кроссоверы G3, G6 и G9 — стоимостью от 4,7 до 9,1 млн. рублей.