«Росатом» готовит собственную платформу для электромобилей

В России, где пока не выпускается серийно ни одного электромобиля собственной разработки, в ближайшее время может появиться сразу несколько моделей от локальных производителей. И им планирует помочь «Росатом».

Как сообщает РБК, госкорпорация в течение двух-трех лет намерена представить готовую платформу для электромобилей. При этом «Росатом» не собирается собственными силами выпускать полноценную машину: в планах компании — предоставить всем заинтересованным производителям свои наработки.

— Мы не возьмемся за корпус, не возьмемся за все, что связано с дизайном и так далее, но его основную ходовую часть, не только зарядную, но и двигательную, мы планируем поставлять, — заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

В разработке «Росатома» в настоящее время находятся платформа электромобиля с электромоторами, а также системой управления электрикой и зарядным устройством.

Напомним, что сейчас фирма «Рэнера», входящая в госкорпорацию «Росатом», на основе импортных ячеек и модулей собирает на отечественных мощностях аккумуляторы для электробусов и электромобилей «Москвич», а также перспективного электрокара «Атом». При этом и «Москвич», и «Атом» также работают над собственными платформами для электромобилей.