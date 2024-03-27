Продажи электромобилей в России выросли почти в четыре раза

Последний месяц зимы в 2024 году показал кратный рост спроса на электромобили в России, если сравнивать с февралем 2023-го. Еще сильнее за этот же период увеличились продажи гибридных машин.

По оценке «Автостат Инфо», в прошлом месяце в стране было продано 1976 новых электромобилей (в феврале 2023 года — 556 ед.), а гибридов — 5364 штук (против 686 машин в феврале 2023-го). Самой популярной у россиян маркой стал китайский бренд Zeekr (985 ед.), который во много раз опережает «отечественный» Evolute и Volkswagen: результаты тех — 168 и 155 штук соответственно.

Также в топ-5 самых популярных на российском рынке марок электромобилей вошли «Москвич» (107 шт.) и Tesla (69 шт.). Последняя, кстати, стала единственным брендом, продемонстрировавшим отрицательную динамику.

Среди моделей расклад сил тот же — в лидерах Zeekr 001 (985 ед.) и Zeekr X (168 ед.). Далее идут Evolute i-Pro (149 ед.), «Москвич 3e» (107 ед.) и Volkswagen ID4 (101 шт.).