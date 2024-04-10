Первая «электричка» от известного производителя смартфонов и электроники Xiaomi — седан SU7 — бьет рекорды популярности. Но китайцам этого мало: они хотят привлечь еще больше клиентов, а потому уже готовят к премьере вторую модель — кроссовер, который должен дебютировать в 2024 году.

По информации китайских СМИ, компания готовит конкурента Tesla Model Y. Ожидается, что технически новый пока безымянный кроссовер будет унифицирован с седаном SU7 — они разделят платформу, электромоторы и тяговые батареи. Внешний вид этого автомобиля также оформят в стиле «первенца». Как он может выглядеть, мы уже представляем — благодаря рендерам Sugar Design, независимого дизайнера из КНР.

Xiaomi покажет новый электромобиль до конца 2024 года, но на конвейер он встанет не раньше следующего года. Все дело в банальной нехватке мощностей: компания получила более 100 000 предзаказов на седан SU7, тогда как за год, даже нарастив объемы производства, завод может собрать не более 60 000 машин.

Добавим, что заказать Xiaomi SU7 сегодня можно и в России — разумеется, автомобиль привезут по «серым» схемам. В основном продавцы предлагают полноприводные «электрички» с установкой мощностью 673 л.с., но есть и вариант попроще — 299-сильный, с приводом на заднюю ось. Цена вопроса — от 6 млн. рублей.