Пекинский автосалон 2024: Hyundai ставит на кроссоверы с ДВС

Пекинский автосалон 2024 года можно с уверенностью называть электросалоном: абсолютное большинство премьер, да и просто машин на стендах получают энергию из розетки. Однако, есть на выставке и староверы — та же Hyundai, чью продукцию, конечно, привезут по параллельному импорту в Россию. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Стенд Hyundai на Пекинском автосалоне интересен, по меньшей мере, двумя своими конкурентными отличиями от многих других: во-первых, модели, выставленные там, не нуждаются в представлении, а во-вторых, здесь балом правит старый-добрый двигатель внутреннего сгорания. Что удивительно, такой подход привлекает не только российского, но и китайского посетителя: на корейском стенде очень многолюдно.

С «оспортивленной» линейкой N-line, в которой присутствует даже большой седан Sonata, соседствует самая интересная часть экспозиции — кроссоверы. Во-первых, конечно, Polisade, последняя большая корейская премьера в России, выполненный в полностью черном исполнении. Во-вторых, Tucson L, удлиненная версия кроссовера, которая отличается от глобальной модели. Третий и наиболее привлекательный пункт списка — вишенка на торте — новый Hyundai Santa Fe.

Автомобиль перенял стиль экстерьера у Land Rover Defender: квадратные формы, правильные линии, четкие грани и несколько более архаичный подход к дизайну, чем можно было ожидать на Пекинском автосалоне. Есть даже спецверсия для бездорожья! В моторной гамме исключительно бензиновые ДВС и гибрид: рядная «четверка» на 2,5-литра и 194 л.с. в паре с 8-ступенчатой гидромеханической АКП, турбовый 2,5-литра на 281 л.с. с 8-ступенчатым «роботом» и 235-сильный гибрид с 6-ступенчатой АКП. Привод — передний или полный.