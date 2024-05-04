АВТОВАЗ и УАЗ поднимают цены, АГР сокращает модельный ряд, пылесосы превращаются в автомобили: итоги недели: итоги недели

Уходящая рабочая неделя выдалась совсем короткой, но, тем не менее, новостей, касающихся автомобильной жизни страны было предостаточно. Скажем, бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге сократил свою линейку до одной модели, АВТОВАЗ установил новый рекорд, ряд автостроителей опустил российские цены, китайский производитель пылесосов заявил о намерении выйти на отечественный авторынок, а депутаты Госдумы выступили с парой «автомобильных» инициатив. Подробнее — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

«Автомобильный завод АГР» (новое название предприятия, ранее принадлежавшего Hyundai) скорректировал производственный план: на конвейере остался один лишь Solaris HS (бывший Hyundai Solaris), а KRS, KRX и HC (они же Kia Rio, Rio X и Hyundai Creta) ушли «на каникулы». Ожидается, что сборка этих моделей возобновится только в сентябре. Почему руководство приняло такое решение, неизвестно, но вероятнее всего, причиной послужила банальная нехватка комплектующих.

А пока петербуржский завод буксует, АВТОВАЗ хвастается достижениями. В апреле дилеры LADA передали покупателям 45 551 новенькую машину — абсолютный максимум месячных продаж за последние 12 лет. Впрочем, тольяттинцы увеличивают не только объемы реализованных автомобилей, но и цены. По неподтвержденной информации, новые прайс-листы вступят в силу сразу после майских праздников. И подорожает почти все: на 1000-66 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Обновил свои прайсы и Ульяновский автозавод: его изделия прибавили в цене минимум 50 000 руб.

Фото: globallookpress.com

Кстати говоря, о ценах. Аналитики НАПИ провели исследование и выяснили, какие новые автомобили за последний месяц в стоимости прибавили, а какие, напротив, опустились. К первым относятся Changan (кроссоверы Uni-K, Uni-T, CS95 и лифтбэк Uni-V), Haval F7x в комплектации Comfort и GAC GS8. Ко вторым — Chery Tiggo 8, Tiggo 8 Pro Max и Arrizo 8, LADA Vesta в версии Comfort, Hongqi HS5, а также пока еще экзотические для россиян «электрички» и гибриды: Evolute I-Space, Voyah Free, Skywell ET5 и Ora 03. Больше всех — сразу аж 2,5 млн. целковых — скинула Voyah.

«Одни китайцы», — скажете вы, взглянув на вышеприведенный список. О да, и скоро их станет еще больше. О своем намерении выйти на российский авторынок заявил производитель... роботов-пылесосов! Компания Rox Motor, «дочка» Beijing Roborock Technology, уже оформляет ОТТС на кроссовер 01. Автомобиль, напоминающий Land Rover Defender, комплектуется гибридной установкой: 476-сильные электромоторы приводят машину в движение, а 1,5-литровый бензиновый агрегат заряжает аккумулятор. Сроки начала продаж и цены не называются, но едва ли новинка попросит за себя менее 7 млн. рублей.

Фото: Moscow Tesla Club

Помимо прочего, на этой неделе автомобильное сообщество активно обсуждало появление в России первого Tesla Cybertruck. Рассмотреть электрический пикап вблизи посчастливилось и минимум одному экипажу ДПС, и случайным прохожим, гулявшим на столичных «Патриках». Приобрести такую «игрушку» крайне сложно, но не для состоятельных автолюбителей. «Всего» 14 млн. «деревянных» (сама машина, транспортировка, растаможка и прочие расходы), и американский грузовичок красуется под вашими окнами.

Запомнятся первые майские деньки и парой законодательных инициатив. Так, депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил запретить выдачу госномеров без триколора (сейчас от российского флага можно правомерно отказаться), а глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов — смягчить требования к тонировке передних стекол. Законопроект, подразумевающий снижение минимального светопропускания с 70% до 35% уже внесен на рассмотрение. Но шансов у него, как подсказывает практика (все предыдущие попытки скорректировать стандарты провалились), немного. «Патриотичная» инициатива выглядит куда более жизнеспособной...

А подробнее об автомобильных событиях последних дней — в новостной ленте портала «АвтоВзгляд» здесь.