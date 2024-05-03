В России хотят разрешить глубокую тонировку передних стекол автомобиля

Депутаты от ЛДПР предлагают изменить требования к тонировке автомобилей. В частности, они настаивают на смягчении стандартов затемнения передних стекол машин — ради повышения комфорта и безопасности участников дорожного движения.

О том, что законопроект о снижении требований к тонировке передних боковых стекол автомобилей уже внесен в Госдуму, сообщил в своем telegram-канале один из его авторов — глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В настоящее время светопропускание передних боковых стекол должно составлять не менее 70%, поправки же предлагают опустить этот уровень до 35%.

Автор законопроекта считает, что в России глубокая тонировка передних стекол необходима, поскольку она защищает от прямых солнечных лучей, бережет водителя от ослепления и снижает нагрев салона в ситуациях, когда автовладелец не использует кондиционер ради экономии или не имеет его вовсе.

— Давно говорим: кондиционер не является универсальным лекарством от перегрева салона и роста потенциала непредсказуемых последствий для других участников дорожного движения. А вот даже легкое тонирование передних боковых стекол (именно боковых — не лобового) ощутимо влияет на комфорт и самочувствие автовладельца, — пишет Нилов в своем канале.

Отметим, что подобные инициативы вносились на рассмотрение не единожды, но все предыдущие попытки изменить законодательство в области тонировки автомобилей завершались провалом — поправки не принимались Госдумой.