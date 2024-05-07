В Россию привезли футуристичный минивэн Li Auto Mega

Машины Li Auto (LiXiang), которые ввозятся по параллельному импорту, пользуются в России относительно высоким спросом. Но если раньше любители китайской автоэкзотики могли выбирать лишь из двух кроссоверов L7 и L9, то теперь им предлагается и минивэн Mega. Поставки «семейных» электромобилей уже начались.

По информации портала Quto, в Китае Li Auto Mega стоит около 7 млн. рублей и еще порядка 3 млн. покупателю придется выложить за растаможку, доставку и прочие «импортные» расходы. Те же машины, что уже прибыли в Россию, предлагаются по более высокой цене — 12 млн. целковых. Зато «электрички» полностью готовы к постановке на учет в ГИБДД.

За такие деньги автовладелец получает 7-местный автомобиль с футуристичным дизайном, мощной силовой установкой (версия Ultra имеет 543 л.с.), полным приводом, и батареей CATL на 102,7 кВт•ч, которая обеспечивает средний запас хода около 600 км. В оснащение минивэна входят сиденья с массажером, аудиосистема с 21 динамиком, встроенный холодильник, откидные столики и 17-дюймовый экран для пассажиров. Заявлен даже фирменный автопилот, но работает он исключительно в Китае.