Производитель электромобиля «Атом» раскрыл регламент его техобслуживания

Запуск серийного производства российского электромобиля «Атом» состоится не раньше, чем через год, однако компания «Кама» уже опубликовала предварительный регламент его ТО. Вероятно, в рекламных целях — чтобы привлечь потенциальных покупателей, пообещав минимальные затраты на обслуживание машины. Впрочем, никаких даже ориентировочных расценок нет — только список работ.

По заявлению разработчиков, «Атому» необходимо заезжать к официальному дилеру на ТО раз в год или через каждые 15 000 км — в зависимости от того, насколько интенсивно эксплуатируется электромобиль. Первая инспекция ограничивается заменой салонного фильтра. На второй — вместе с ним «обновляют» тормозную жидкость и масло в редукторе.

Интересно, что на ТО-3, помимо салонного фильтра, владельцу «Атома» предложат заменить аккумулятор модуля ЭРА-ГЛОНАСС. Но это — необязательная процедура, поэтому ее попросят оплатить отдельно. Четвертое обслуживание предусматривает те же работы, что второе. На пятом — меняется жидкость системы терморегуляции.

Самым дорогим ТО у «Атома» станет десятое, которое наступает, соответственно, через 10 лет после покупки или 150 000 км пробега. Эта инспекция включает замену тормозной жидкости, антифриза системы терморегуляции, масла в редукторе и фильтра вентиляции салона.

В «Каме» подчеркивают, что это пока лишь предварительная схема обслуживания, тогда как точный регламент будет утвержден перед выходом автомобиля на рынок во второй половине 2025 года.