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Рассекречен интерьер российского электромобиля «АмберАвто А5»

Салон «засветился» на снимках в объявлении о продаже

В феврале этого года завод «Автотор» представил первый электромобиль под собственным брендом «АмберАвто» — седан А5 был выпущен ограниченной партией и доступен лишь в Калининградской области. Однако к лету предложения о продаже новинки начали появляться и на онлайн-площадках, привлекая покупателей из других регионов.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Рассекречен интерьер российского электромобиля «АмберАвто А5»

Так, например, одно объявление о продаже «АмберАвто А5» нашлось в сервисе «Авто.ру». Автомобиль, который прежде можно было приобрести только в Калининградской области, предложили жителям Москвы. А оценили его в 3 399 000 рублей.

Интересно также, что в частном объявлении впервые показан салон новинки — автопроизводитель официально его не раскрывал. Вероятно, из-за того, что на руле остался логотип JMEV, моделью которого и является «АмберАвто». В остальном интерьер выполнен в духе времени — с цифровой панелью приборов и крупным экраном мультимедиа. Хотя от физических клавиш управления автостроитель отказываться не стал: на центральной консоли целая россыпь кнопок.

Напомним, переднеприводный седан имеет электрический синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 225 Нм, а также тяговую батарею на 60,2 кВт·ч с заявленным запасом хода до 520 км по методике CLTC. «АмберАвто А5», представляющий собой китайский JMEV Yi марки JMC, стал первой моделью нового бренда, который «Автотор» создал специально для электромобилей.

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