Xiaomi вывел на тесты свой первый кроссовер

Первая «электричка» от известного производителя смартфонов и электроники Xiaomi — седан SU7 — стал одним из рекордсменов китайского рынка как по популярности у клиентов, так и по количеству нареканий от экспертов. Но фирма не намерена под гнетом критики отказываться от автомобильного направления и уже начала испытания второй модели.

Официальной информации о новинке нет, однако инсайдеры сообщают, что особых сюрпризов SUV не преподнесет. Технически пока безымянный кроссовер, известный под внутризаводским индексом MX11, разделит платформу, электромоторы и тяговые батареи с седаном SU7. Дизайн также будет в стиле уже представленной модели, но с уклоном в популярный формат купе-кроссоверов. Новинку в китайских соцсетях уже окрестили Mirrari, увидев в силуэте сходство творения Xiaomi с итальянским супер-SUV Ferrari Purosangue.

Ожидается, что китайский кроссовер получит несколько модификаций, отличающихся мощностью силовой установки, количеством электромоторов и емкостью батарей. По доступным опциям новый электромобиль должен повторять четырехдверный SU7.

С большой долей вероятности SUV из Поднебесной появится и в России, поскольку Xiaomi SU7 сегодня можно купить в нашей стране — модель ввозят по «серым» схемам в разных версиях по цене от 6 млн. рублей.