Кроссовер Seres M9, который скоро приедет в РФ, утвердился в топе продаж в КНР

В России гибридный кроссовер Seres M9 (в Китае носит название Aito M9) появится в первой половине следующего года, но уже есть возможность заказать автомобиль заранее. «Паркетник» получил силовую установку, которая состоит из бензинового агрегата объемом 1,5 л и двух электродвигателей. В итоге покупатели могут рассчитывать на отдачу в немаленькие 496 л.с.

В нашей стране заказы на новинку принимают с сентября

Что интересно, головная оптика Seres M9 работает как проектор. Фары автомобиля могут передавать изображение на плоскую поверхность шириной 2,5 м. Внутри кроссовера установлен отдельный проектор, транслирующий картинку на 32-дюмовый рулонный экран. В итоги пассажиры получают сразу девять экранов, если считать задние тачскрины.

Ожидается, что кроссовер-гибрид будет оборудован адаптивной пневматической подвеской. Для него заявлены широкие возможности трансформации, на отделку шестиместного салона пошла дорогостоящая кожа.

На родине полноразмерный Seres M9 считается первой моделью марки, построенной под неусыпным присмотром специалистов из корпорации Huawei.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о технических характеристиках Seres M9. Дебют гибрида состоялся в ноябре 2023 года на автосалоне в Гуанчжоу.