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Российский электромобиль «Атом» станет китайским

У проекта появятся инвесторы из Поднебесной

Компания «Кама», разрабатывающая электромобиль «Атом», серийную машину еще не представила, но уже взялась за расширение географии «присутствия проекта». Сборку «батарейной электрички» могут наладить в Китае.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Российский электромобиль «Атом» станет китайским

Агентство «Прайм» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает, что международная корпорация XY Group стала партнером «Камы». Совместными усилиями стороны намерены искать китайских инвесторов в проект «Атом» и продвигать электромобиль в КНР. Анонсировано создание русско-китайского центра исследований и разработок в Поднебесной, а также организация производства отечественного хетчбэка в Харбине.

— Локализация производства электромобиля «Атом» в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень. Партнерство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта и в перспективе даст доступ к крупнейшему мировому автомобильному рынку, — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, ознакомившись с документами Минэкономразвития, серийный выпуск «Атома» должен начаться в июле 2025 года. Первыми электромобили получат частные лица, оформившие предзаказ. Еще несколько тысяч машины включены в график отгрузок корпоративным клиентам: бизнесу, каршерингу и такси. Что же до цен, то стоить «батарейный» хетчбэк будет от 3,3 млн. рублей, следует из того же документа Минэкономразвития.

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