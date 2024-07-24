Российский электромобиль «Атом» станет китайским

Компания «Кама», разрабатывающая электромобиль «Атом», серийную машину еще не представила, но уже взялась за расширение географии «присутствия проекта». Сборку «батарейной электрички» могут наладить в Китае.

Агентство «Прайм» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщает, что международная корпорация XY Group стала партнером «Камы». Совместными усилиями стороны намерены искать китайских инвесторов в проект «Атом» и продвигать электромобиль в КНР. Анонсировано создание русско-китайского центра исследований и разработок в Поднебесной, а также организация производства отечественного хетчбэка в Харбине.

— Локализация производства электромобиля «Атом» в Китае поддерживает выход российской компании на глобальный уровень. Партнерство с XY Group также откроет дополнительные технологические возможности для проекта и в перспективе даст доступ к крупнейшему мировому автомобильному рынку, — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, ознакомившись с документами Минэкономразвития, серийный выпуск «Атома» должен начаться в июле 2025 года. Первыми электромобили получат частные лица, оформившие предзаказ. Еще несколько тысяч машины включены в график отгрузок корпоративным клиентам: бизнесу, каршерингу и такси. Что же до цен, то стоить «батарейный» хетчбэк будет от 3,3 млн. рублей, следует из того же документа Минэкономразвития.