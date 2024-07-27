В России начались «серые» продажи крутого электрокара Xiaomi SU7

При всей своей технологичности и инновационности — 800 км на одной «заправке» при том, что благодаря продвинутой системе быстрой зарядки пробег можно увеличить до 390 км всего за 10 минут — машина при цене минимум в 5 млн. рублей вряд ли найдет массового покупателя. В том числе и из-за неразвитой в стране инфраструктуры для «зеленых» автомобилей.
Так что здесь любопытно другое: насколько быстро отечественные автокупцы сумели предложить потенциальному клиенту этот «писк автомобильной моды»! Напомним, что официальные продажи этой «электрички» начались в Китае только в начале апреля этого года. Так же интересно, как продавцы будут ремонтировать и обслуживать это чудо инженерных технологий, если в случае, скажем, ДТП придется менять бампера и оптику?
Особенно с учетом того, что собственно выпуск SU7 пока минимален: к концу года с конвейера сойдет не более 6000 экземпляров. И как, скажите на милость, станут проводить обновления ПО, которые будут и регулярными, и частыми. Ведь, повторим, официально машины марки к нам не поставляются.