JAC хочет покорить Россию электрическим хетчбэком E30X

Автоконцерн JAC вновь заинтересовался потенциалом нашего рынка электрокаров. Китайцы понимают, что этот сегмент показывает стабильный рост, плюс в России есть любители «зеленых автомобилей». Если представители «поднебесной» корпорации решат, что игра стоит свеч, в РФ приедет субкомпактный пятидверный E30X. Возможно, поставки наладят из соседней Белоруссии. Но ничего конкретного о сроках запуска пока неизвестно.

По габаритам он близок к Toyota Yaris

Габариты JAC E30X — 4025x1770x1560 мм, длина колесной базы достигает 2620 мм. Проще говоря, этот автомобиль на 8,5 см длиннее, на 2,5 см шире и на полсантиметра выше хорошо знакомого россиянам «Яриса». Багажник вмещает от 300 до 1150 л в зависимости от складывания спинок заднего ряда сидений.

В Белоруссии JAC продает электрокар E30X с 136-сильной силовой установкой, обеспечивающей тягу в 210 Нм. Ситикар представлен с двумя видами батарей на выбор, поддерживающих протокол быстрой зарядки — 41 и 51,5 кВтч. В зависимости от этого запаса хода хэтча составляет 405 или 505 км.

Напомним, что это не первая попытка JAC пробиться на российский рынок «электричек». Четыре года назад к нам уже привозили самый дешевый на тот момент китайско-казахский электрокроссовер iEV7S.